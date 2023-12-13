وضع إيدي نكيتياه أرسنال في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق يوربي فيرتسن الذي سدد أيضا في القائم في الشوط الأول.

ورفع أرسنال، الذي حسم بالفعل المركز الأول في المجموعة، رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات مقابل تسع نقاط لأيندهوفن، بينما سيلعب لانس صاحب المركز الثالث في الدوري الأوروبي.

وسجل نكيتياه هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا بعد تمريرة من ريس نيلسون الذي انطلق من الجهة اليمنى وتبادل التمريرات مع سيدريك ليخترق دفاعات صاحب الضيافة.

وكان بوسع أيندهوفن، الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق كبير بعد فوزه في أول 15 مباراة هذا الموسم، أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 66 لكن تسديدة إسماعيل صيباري بدلت اتجاهها وارتطمت بالقائم.

وهز أرسنال شباك أصحاب الأرض قبل تسع دقائق من نهاية المباراة لكن رأسية ياكوب كيفيور ألغاها الحكم بسبب التسلل.

وكاد الفريق أن ينتزع الفوز من الركلة الأخيرة في المباراة لكن حارس أيندهوفن تصدى لمحاولة لياندرو تروسار وتابع كيفيور الكرة المرتدة لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ثمانية تغييرات على فريقه الذي خسر أمام أستون فيلا يوم السبت الماضي ليبتعد عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأرسنال هو الفريق الوحيد الذي فاز على أيندهوفن هذا الموسم بعدما انتصر 4-صفر في لندن في سبتمبر في المباراة الافتتاحية بالمجموعة.