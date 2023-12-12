وقال المتحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا".

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل"، التي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وأعلنت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية القرار في وقت سابق.