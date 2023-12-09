وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة دينيس بيركامب، سيتصدر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا.

وسيطبع على العملة هدف بيركامب الشهير لهولندا، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998.

هذا الهدف "القاتل" الذي سجله بيركامب بمهارة استثنائية، أقصى الأرجنتين، وأهل هولندا إلى نصف نهائي المونديال الفرنسي.

واختارت هولندا قيمة 8 يورو، نسبة للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.