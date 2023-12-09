ومن المتوقَّع أن يكرر سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى تميّز وإثارة جولة العام الماضي 2022، حيث ينافس على اللقب فِرَقٌ وطنية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن سباق دبي أصبح جزءا أساسيا في جولة SailGP الدولية الناجحة التي تضم مواقع بارزة حول العالم، بما فيها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

الفريق الدنماركي يطمح للنصر

ومن بين الفرق المشاركة، سيكون فريق ROCKWOOL Denmark من أبرز المرشحين، وبالإضافة لكونه يضم أفضل البحارين في عالم السباقات المائية، فإنه يعمل دائما على التوعية البيئية ومنح فرص جديدة للبحارة الشباب.

مبادرة Inspire

من بين المبادرات الكثيرة التي تدعمها رياضات الإبحار الشراعي، مبادرة Inspire التابعة لـ SailGP، والتي تتمحور حول توفير المزيد من الفرص للشباب حول العالم للدخول في رياضة الإبحار، ولأولئك الذين لديهم بالفعل بعض الخبرة في الإبحار، لتحسين مهاراتهم من خلال التدريب مع عدد من أفضل البحارين في العالم.

الإبحار الشراعي.. أكثر الرياضات الصديقة للبيئة

يعتبر الإبحار الشراعي من أكثر الرياضات استدامة، حيث يتعين على المتسابقين استخدام "قوة الطبيعة"، لمساعدتهم في تحقيق الأهداف والانطلاق بسرعة.

وحول هذه النقطة، قالت البطلة الأولمبية في السباقات الشراعية، أن ماري ريندوم، التي تشارك مع فريق ROCKWOOL Denmark: "أعتقد أن الشيء الرائع حقًا في SailGP هو القوة المطلقة والسرعة التي يمكننا تحقيقها باستخدام قوة الرياح فقط، مع هذه القوارب المتطورة. يمكن لهذه القوارب أن تصل إلى أربعة أضعاف سرعة الرياح، وتصل سرعتها إلى ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة، وهو أمر مثير للغاية".

ROCKWOOL فريق بأهداف بيئية

ROCKWOOL هي شركة تعتمد على الاستدامة في جوهرها، ومن أسباب شراكتها مع SailGP في عام 2019، هو أن SailGP موسم سباقات يركز على الابتكار والتكنولوجيا والعمل الجماعي والاستدامة.

وقالت ريندوم: "بالنسبة لنا، كبحارة، المحيط قريب جدا من قلوبنا - فهو ملعبنا. من المهم بالنسبة لنا كفريق أن نستخدم منصتنا أثناء تجولنا حول العالم في سباق SailGP بالطريقة الصحيحة، لذلك نقضي الكثير من الوقت في التواصل مع المجتمعات المحلية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية محيطاتنا وأيضا القيام بواجبنا في تنظيف الشواطئ وإعادة التدوير".

"كجزء من جهود الاستدامة التي نبذلها في SailGP، فقد عقدنا شراكة مع مؤسسة One Ocean Foundation، وبدعم من ROCKWOOL، أطلقنا العديد من المشاريع حول حماية المحيطات".

البطلة الأولمبية

بين صفوفه، يضم فريق ROCKWOOL الدنماركي البطلة الأولمبية في السباقات الشراعية، أن ماري ريندوم.

وفي حديثها قالت ريندوم: "أنا متحمسة جدا للمشاركة في سباق دبي. إنها ظروف إبحار باردة جدا، مياه مسطحة ونسيم ثابت لطيف. دعونا نأمل أن نتمكن من الحصول على نسيم جيد في نهاية هذا الأسبوع، وتحقيق نتيجة جيدة أخرى، والأهم من ذلك، تقديم عرض لجميع المشجعين الذين سيأتون لمشاهدة السباق عن قرب".

وشددت البطلة الأولمبية على أهمية الجانب البيئي من الرياضة: "لقد كنت هذا الأسبوع جزءا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وقمت باستضافة ورشة عمل بالشراكة مع ROCKWOOL وجائزة الشيخ زايد للاستدامة حيث ناقشنا أهداف SailGP البيئية، ورحلتي كرياضية وأهمية الإلهام والتفاعل مع الشباب في جميع أنحاء العالم".