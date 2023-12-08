وكان الأهلي، الساعي إلى لقبه الثاني عشر قاريا، تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني 1-1، بعدما كان افتتح مشواره بالفوز على ميدياما الغاني 3-0.

وحافظ صاحب الأرض على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، فيما حل شباب بلوزداد ثالثا برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة خلف ميدياما المتعادل مع ضيفه يونغ أفريكانز متذيل الترتيب بنقطتين (1-1).

وفرض الأهلي أفضليته على المجريات مع تراجع الفريق الجزائري لاستيعاب الضغط على مرمى حارسه المخضرم وهاب رايس مبولحي، الذي تصدى لتسديدة قوية من محمود عبد المنعم "كهربا" (11).

واهدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة مؤاتية لمنح فريقه التقدم، بعدما انفرد وسدد في جسد مبولحي (36).

وصدت عارضة الفريق الجزائري رأسية لحسين الشحات (52)، ومرت رأسية أخرى من كهربا فوق المرمى (65).

وتحسن أداء الضيوف في نصف الساعة الأخيرة من اللقاء، مقابل تراجع أصحاب الأرض، فسدد إسحاق بوصوف من مشارف المنطقة فوق مرمى الحارس محمد الشناوي (74)، وعاد بوصوف بتسديدة أخرى ارتدت من العارضة إلى خارج الملعب (80).

وفي مدينة كوماسي، افتتح جوناثان سوا التسجيل لميدياما من ركلة جزاء (27)، وأدرك العاجي بيودو باكوم زوزوا التعادل ليونغ أفريكانز من تسديدة بعيدة (36).