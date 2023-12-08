وكتب صاحب الـ35 عاما، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدار 10 سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي مصر، اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أتوجه بالشكر لكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم. الآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي مصر".

وجاء إعلان حامد لاعتزاله قبل شهر من خوض الفراعنة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار.

وبدأ حامد مشواره مع منتخب مصر في السابع من مارس 2013 خلال مباراة ودية أمام قطر، كانت الأولى بين 58 مباراة دولية، سجل خلالها هدفا واحدا كان في مرمى مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا في مارس الماضي.

وكانت المباراة الدولية الودية ضد الجزائر في أكتوبر الماضي في الإمارات هي الأخيرة لحامد مع منتخب "الفراعنة"، حيث دخل بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة.

وتواجد حامد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، وشارك في مبارياته الثلاث في الدور الأول، كما خاض معه جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2017 التي حل فيها وصيفا بالخسارة أمام الكاميرون 1-2 في المباراة النهائية، كما شارك معه في نسخة 2019 في مصر وخرج من ثمن النهائي.

وغاب حامد عن النسخة الأخيرة في الكاميرون عام 2022 حيث استبعده المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عقب توليه المسؤولية خلفا لحسام البدري.

واستبعد حامد أيضا من طرف المدرب الحالي للفراعنة البرتغالي روي فيتوريا، على خلفية عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بعد مباراة مصر وجيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في 16 نوفمبر الماضي.