وكان ليفربول خسر خدمات قائده جوردان هندرسون المنتقل إلى الاتفاق السعودي والمهاجم البرازيلي فيرمينو المنتقل إلى الأهلي السعودي أيضا وضم الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده والهنغاري دومينيك تسوبوسلاي والياباني واتارو أندو والهولندي راين غرافنبرخ.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليا وإذا نجح في التغلب على بالاس في افتتاح المرحلة السبت، فإنه سيعتلي الصدارة ولو مؤقتا بانتظار مواجهة أرسنال المتصدر ضد مضيفه المتألق أستون فيلا الثالث.

وكشف كلوب عشية مواجهة فريقه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لم يخطط للوصول إلى ما وصل إليه فريقه في ديسمبر بقوله: "كنت أريد أن نضع مع اللاعبين أسسا خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد وعندما تريد أن تصبح فريقا جيدا يتعين عليك تخطي الصعوبات".

وأضاف: "في ما يتعلق بالصعوبات، حدث ذلك من خلال البطاقات الحمراء، أو التخلف صفر-1 خلال بعض المباريات. لكني على العموم سعيد جدا بما وصلنا إليه في الوقت الحالي".

وتابع: "كان يتعين علينا تعويض بعض أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم، وقمنا بذلك من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية. مجموعتنا الجديدة تتمتع بخصال قيادية ومواهب رائعة".