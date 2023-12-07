ولم تشمل القائمة فائزين سابقين بالجائزة، هما السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، اللذان انتقلا هذا العام للعب في السعودية.

وبالنسبة لجائزة السيدات، تتنافس أسيسات أوشوالا الحائزة على اللقب 5 مرات في رقم قياسي، مع ثيمبي كغاتلانا وباربرا باندا.

وأعلن الكاف عن المرشحين، قبل حفل توزيع جوائزه السنوي الذي سيقام الإثنين في المغرب.

وقال الاتحاد إن التصويت يتم من قبل اللجنة الفنية التابعة له ووسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى الأندية التي شاركت في المسابقات القارية.

وفاز صلاح بالجائزة مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، قبل أن يفوز زميله في فريق ليفربول الإنجليزي آنذاك ماني بالنسختين التاليتين لعامي 2019 و2022، وحل صلاح في المركز الثاني العام الماضي.

وكان حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جرمان الفرنسي، أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وساهم تسجيل أوسيمين 26 هدفا في الدوري مع نابولي الموسم الماضي، في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.