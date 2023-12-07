وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة ليحقق الانتصار الذي دفع فريق المدرب إريك تن هاغ نحو المركز السادس في الجدول برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي فوز مان يونايتد في فترة صعبة يعيشها تن هاغ المحاصر، والذي طاردته تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن حدوث مشكلات داخل غرفة الملابس.

هذا وفاز "الريدز" على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بهدفين نظيفين. وسجّل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (37) والبولندي دومينيك سوبوسلاي (90+4) هدفي ليفربول.

ورفع أبناء يورغن كلوب رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، الفائز بصعوبة على لوتون تاون 4-3، الثلاثاء، في افتتاح منافسات المرحلة الـ15، وابتعدوا بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث وأربع نقاط عن مانشستر سيتي الرابع.