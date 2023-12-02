ومن المتوقع أن تحقق البطولة حوالي 2.4 مليار يورو (2.61 مليار دولار) إيرادات تجارية.

وتتماشى الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات في النسخة المقبلة للبطولة، مع جوائز بطولة "يورو 2020" التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وتزيد بواقع 20 مرة على الجوائز التي خصصت لبطولة يورو 2022 للسيدات.

ويمكن لاتحاد كرة القدم الوطني الفائز بلقب يورو 2024 الحصول على 28.25 مليون يورو كحد أقصى.

ويحصل كل منتخب مشارك على ما لا يقل عن 9.25 مليون يورو، في البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في ألمانيا بدءا من 14 يونيو المقبل.