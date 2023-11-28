ووجد نيوكاسل، الذي سحق تشيلسي 4-1 يوم السبت الماضي، نفسه في مجموعة صعبة حيث تملك جميع الفرق فرصة للتأهل لدور الستة عشر وظل هاو واثقا من قدرة فريقه على استغلال الفرصة في باريس.

وأفاد المدرب في مؤتمر صحفي الإثنين بأن "الحالة المعنوية للمجموعة جيدة للغاية خاصة بعد النتيجة التي حققناها مطلع الأسبوع. اللاعبون قدموا أداء جيدا للغاية أمام تشيلسي. نحن بحاجة إلى تقديم كل ما لدينا، وهذا هو الوقت الذي نكون فيه في أفضل حالاتنا، سأحتاج إلى كل ذرة من التحفيز والطاقة للحصول على النتيجة التي نريدها. إنها لحظة حاسمة. ندرك تماما وضعنا في المجموعة وما قد يحدث غدا".

ولن تتغير تشكيلة هاو عن مباراة مطلع الأسبوع على الرغم من وجود شكوك حول جو ويلوك، ولم يسافر أيضا لاعب الوسط المصاب شون لونغستاف.

وفاز نيوكاسل على باريس سان جرمان 4-1 في أكتوبر الماضي، لكن الفريق الفرنسي فاز بآخر ست مباريات له في الدوري المحلي ليرتقي إلى صدارة الترتيب حيث قال هاو "منذ أن لعبنا معهم بدأ سان جرمان في تسجيل الأهداف والاستمتاع بوقتهم".

وأضاف: "من الصعب التحدث عن لاعبيهم، الفريق يتمتع بالجودة في كل مركز. سنبذل قصارى جهدنا دفاعيا، مرونتنا الدفاعية جيدة وسنحاول أن نكون في أفضل حالة ممكنة".

ويتأخر نيوكاسل صاحب المركز الأخير بفارق ثلاث نقاط فقط عن بروسيا دورتموند متصدر المجموعة برصيد سبع نقاط لكن الوقت ينفد للاستمرار في المنافسة.

واختتم هاو قائلا: "من الضروري ألا نخسر. هذه لحظة حاسمة في مشوارنا بدوري أبطال أوروبا، سنبذل كل ما في وسعنا".