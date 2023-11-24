وتوج الأهلي المصري بلقب البطولة في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، الذي اكتفى بلقب الوصافة بعد أن كان قد فاز بلقب النسخة قبل الماضية على حساب العملاق القاهري أيضا.

بداية مصرية

دشن فريق بيراميدز المصري افتتاح مرحلة المجموعات باستضافة مازيمبي الكونغولي المتوج باللقب 5 مرات من قبل، ليحقق الفوز العربي الأول بهدف نظيف في القاهرة.

بيراميدز يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، بعد عدة محاولات في بطولة الكونفدرالية انتهت أفضلها بالحصول على الوصافة.

وينافس الفريق المصري في المجموعة الأولى مع مازيمبي، ونواذيبو الموريتاني، وصنداونز الجنوب إفريقي بطل مسابقة الدوري الإفريقي الجديدة.

ويحل بيراميدز في الجولة الثانية ضيفا على نواذيبو يوم 3 ديسمبر المقبل، حيث يبحث عن فوزه الأول خارج الديار في مجموعات دوري الأبطال، بعد أن فعلها كثيرا في الكونفدرالية.

طموحات عربية

تقام المباراة الثانية في المجموعة الرابعة، السبت، بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه يانغ أفريكانز التنزاني.

ويلعب شباب بلوزداد في المجموعة التي تضم الأهلي المصري، حامل اللقب البطل التاريخي للقارة برصيد 11 لقبا، وفريق ميدياما الغاني.

ويأمل الفريق الجزائري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول في المجموعة، للمنافسة مبكرا على إحدى بطاقتي الصعود إلى دور الثمانية.

الدفاع عن اللقب

وفي القاهرة يبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب، السبت، باستضافة ميدياما بحثا عن الانتصار الأول.

وعانى الأهلي في آخر بطولتين إفريقيتين شارك بهما، حيث خسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وودع بطولة الدوري الإفريقي من نصف النهائي على يد صنداونز.

ويسعى الفريق الأحمر لنسيان الإخفاقات التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري، واستعادة انتصارات الموسم الماضي التي وضعته على منصة التتويج بطلا للقارة في النهاية.

التصحيح

ولا تختلف ظروف الوداد المغربي عن الأهلي كثيرا، حيث خسر الأول مباراة نهائي الدوري الإفريقي أمام صنداونز، وقبلها خسر نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويسعى الوداد لأن تكون مباراته الأول في مجموعات الأبطال ضد جوانينغ غالاكسي البوتسواني على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، السبت، بداية لثورة تصحيح تعيده لمنصات التتويج.

الوداد مرشح فوق العادة لصدارة المجموعة التي تضم مع الفريق البوتسواني، آسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني.

مجموعة العرب

وتشهد المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا منافسات عربية شرسة، حيث تضم 3 فرق عربية في تنافس للفوز ببطاقتي تأهل للدور التالي.

ويلعب الهلال السوداني مع الترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسيين، في وجود بيترو أتلتيكو الأنغولي في مجموعة واحدة.

وتقام أولى القمم العربية، السبت، بمواجهة تونسية خالصة بين الترجي والنجم على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، بينما يستهل الهلال مشواره بالمجموعة في أنغولا ضد بيترو أتلتيكو.

رحلة اللقب

وبدأت مباريات مرحلة المجموعات، السبت، لتستمر حتى 2 مارس 2024.

وتنطلق الأدوار الإقصائية في مارس، حتى الوصول إلى المباراة النهائية وختام البطولة في مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد المراحل النهائية: