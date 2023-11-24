وسارع عطال (27 عاما) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 من الشهر الماضي.

وفتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".

وأوضح النادي آنذاك: "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".

وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس، للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال، الذي يظهر تعاطفه مع الفلسطينيين.

وجاء في اعتذار عطال: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

وتعرض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني، على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.