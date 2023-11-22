وقال إنفانتينو في حسابه على إنستغرام: "لا مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم على أرضية الملعب أو خارجه".

وأضاف: "مواجهات مماثلة لا مكان لها في رياضتنا أو في مجتمعنا".

وتابع: "يجب أن تكون الحماية مؤمنة للعب والتمتع بكرة القدم وأناشد السلطات المختصة باحترام ذلك على جميع المستويات، لجميع اللاعبين، الأنصار، الأجهزة الفنية للمنتخبات والمسؤولين من دون استثناء".

وأكد فيفا لوكالة فرانس برس بأنه لم يفتح اي تحقيق تأديبي، مشيرا إلى أنه إجراء يتطلب المزيد من الوقت لأنه يتعين عليه الحصول على تقرير المباراة بالتفاصيل لدراسته.

وأدت المواجهات بين أنصار المنتخبين في المدرجات وتدخل الشرطة بشراسة، إلى تأخير انطلاق المباراة زهاء 30 دقيقة وتوجه لاعبي الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وعاد المنتخب الأرجنتين إلى أرضية المستطيل الأخضر بعد أن هدأت الأمور في المدرجات وخرج المنتخب فائزا بهدف نظيف سجله مدافعه نيكولاس أوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقا بالبرازيل أول خسارة على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.