وحققت المنتخبات العربية في شمال إفريقيا العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث فازت مصر والجزائر وتونس بأول مباراتين، بينما حقق المغرب انتصارا في اللقاء الوحيد الذي خاضه حتى الآن.

علامات كاملة

افتتح الفريق المصري مبارياته في المجموعة الأولى بالفوز على جيبوتي في القاهرة، ثم نجح في تحقيق انتصار آخر على سيراليون في ليبيريا ليحصد 6 نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

وتنافس مصر منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا، من أجل التأهل الرابع في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وحقق المغرب فوزا ثمينا على تنزانيا في اللقاء الوحيد الذي خاضه "أسود الأطلس" ضمن المجموعة الخامسة، حيث كان مقررا لهم مواجهة إريتريا في الجولة الأولى، لكن استُبعد منافسهم من التصفيات.

ويلعب المغرب مع منتخبات زامبيا وتنزانيا والنيجر والكونغو، في مجموعة يتأهل منها البطل فقط إلى كأس العالم، مثل المجموعات الثمانية الأخرى.

وحصدت الجزائر 6 نقاط في أول مباراتين، لتتصدر مجموعتها التي تضم بوتسوانا وأوغندا وغينيا وموزمبيق والصومال.

كما تكرر الأمر مع المنتخب التونسي الذي فاز في أول جولتين ليحصد 6 نقاط، ويتصدر بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني، في مجموعة تضم ناميبيا ومالاوي وليبيريا وساو تومي.

المفاجأة الأكبر

وشهدت التصفيات الإفريقية مفاجأة عربية كبرى، بعد تألق منتخب جزر القمر في أول جولتين ونجاحه في حصد 6 نقاط وتصدر المجموعة مبكرا.

منتخب جزر القمر فاز في الجولة الأولى بالتصفيات على ضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة 4-2، وقدم عرضا رائعا لجماهيره.

وحققت جزر القمر أولى مفاجآت التصفيات في الجولة الثانية، عندما استضافت غانا المرشح الأول للتأهل في المجموعة، لتحقق فوزا ثمينا بهدف نظيف وتتصدر المجموعة مبكرا.

محاولات عربية

وكانت للمنتخبات العربية الأخرى غير المرشحة للتأهل بسبب تصنيفها المتأخر، محاولات تمتع بعضها بالجرأة، بينما لم يكن بعضها ناجحا.

منتخب جيبوتي خسر أول مباراتين في المجموعة الأولى ليبتعد مبكرا عن السباق، على عكس ما فعله السودان في المجموعة الثانية.

المنتخب السوداني نجح في حصد 4 نقاط في أول جولتين، ليتصدر المجموعة مع المنتخب السنغالي بنفس رصيد النقاط، ويعلن نفسه منافسا قويا لبطل إفريقيا.

وكان المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة حاضرا بمفاجأة جديدة، حيث نجح في اقتناص التعادل مع الكاميرون، بعد الفوز في الجولة الأولى على إيسواتيني ليحصد 4 نقاط تساوى بها مع الكاميرون والرأس الأخضر في الصدارة المشتركة.

وحدث مع الصومال ما حدث مع جيبوتي، حيث خسرت أول مباراتين وتذيلت مجموعتها مبكرا بلا أي رصيد من النقاط.