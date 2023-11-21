وسيكون علي معلول، أحد افضل لاعبي تونس المحترفين، ضمن قائمة نهائية تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي ينشط داخل القارة والتي كشفها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بداية الأسبوع الجاري قبل إقامة حفل "جوائز الأفضل" بالقارة لعام 2023.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن حفل جوائزه للسنة الجارية بما فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي سيقام بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر المقبل.

أربعة ألقاب في 2023

ويمثل علي معلول، الذي ساهم في تتويج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا 2023 بعد الفوز في النهائي على الوداد المغربي، الكرة التونسية، حيث يراهن على جائزة أفضل لاعب ينشط في القارة الإفريقية.

وتضم القائمة 10 لاعبين وهم: التونسي علي معلول والمصريان محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري) والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، (يانغ أفريكانز التنزاني) والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس (اتحاد العاصمة) والمغربيان يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد المغربي)، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).

وتتوزع جوائز الكاف على 7 أصعدة وهي جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب إفريقي، وجائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب، وأفضل ناد.

ويملك علي معلول أرقاما مميزة مع النادي الأهلي المصري خلال عام 2023، إذ كانت مساهمته فعالة في التتويج بأربعة القاب وهي الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر فضلا عن إحراز بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في مسيرته مع الأهلي.

ويعد علي معلول واحدا من أفضل لاعبي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة ذلك أن مساهمته في حزمة الألقاب العديدة التي دخلت خزائن نادي القرن في إفريقيا كانت كبيرة منذ انتقاله إليه في العام 2016 قادما من النادي الصفاقسي التونسي.

وكشف المدرب السابق للصفاقسي أنيس بوجلبان، أن العروض التي قدمها معلول مع الأهلي في موسم 2022 - 2023، تجعله مراهنا بارزا لإحراز جائزة أفضل لاعب ينشط داخل القارة، رغم وجود أسماء أخرى صنعت ربيع أنديتها في العام الجاري مثل يحيى جبران من الوداد المغربي أو حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وغيرهما بحسب قوله.

وفي تصريحات خص بها سكاي نيوز عربية، قال بوجلبان، النجم السابق للنادي الأهلي المصري الذي توج معه بدوري ابطال إفريقيا 2008: "معلول أصبح واحدا من اللاعبين الذين يملكون تاريخا كرويا لافتا في النادي الأهلي، لقد ساهم بشكل فعال في تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2023، وكان وراء الهدف الحاسم في المغرب امام الوداد البيضاوي، أرقام معلول لهذا العام تؤهله ليكون المرشح الأبرز لإحراز هذه الجائزة نظير ما قدمه مع فريقه."

وتابع المدرب بوجلبان قوله إن "الكرة التونسية لم تقدم الشيء الكثير في العام الحالي لا على صعيد المنتخب الأول ولا أيضا بالنسبة للأندية التي غادرت المسابقات القارية خالية الوفاض، لكن معلول استطاع في مسيرته اللافتة مع ناديه أن يصنع الاستثناء ويدعم مسيرته التاريخية كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وأحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي."

أرقام مذهلة

وبالفعل، فقد حقق الدولي التونسي مسيرة لافتة، لا فقط خلال العام الحالي وإنما أيضا على مدى 7 مواسم قضاها بألوان فريق القلعة الحمراء، ليصبح أحد أعمدة الفريق وصانع انتصاراته بفضل ما يملكه من إمكانيات هائلة جعلته اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الفريق.

وبدأ علي معلول، المولود في العام 1990 مشواره مع الأهلي المصري في صيف 2016 قادما من النادي الصفاقسي، فريقه الأم والذي توج معه بلقب الدوري التونسي 2013 وكأس الكنفدرالية الإفريقية في العام نفسه.

ومنذ موسمه الأول في فريقه الجديد، توج معلول بلقب الدوري المصري قبل أن يستمر في سلسلة إنجازات كثيرة محرزا رقما قياسيا لم يسبقه إليه أي لاعب تونسي وذلك برفع 17 لقبا مع الأهلي:

دوري أبطال أفريقيا 3 مرات سنوات 2020 و2021 و2023.

نهائي المسابقة في 2017 و2018 و2022.

السوبر الإفريقي 2020 و2021.

الدوري المصري في 5 مرات، وكأس مصر في 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات.

المركز الثالث ضمن كأس العالم للأندية في نسختي 2020 و2021.

كما يملك المدافع الدولي التونسي سجلا زاخرا على الصعيد الشخصي، كونه اللاعب الأجنبي الوحيد في تاريخ الأهلي الذي نجح في التسجيل في كل البطولات التي خاضها مع الأهلي وهي الدوري والكأس والسوبر في مصر، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية وبطولة الأندية العربية.

ويعد اللاعب التونسي أكثر لاعب أجنبي مشاركة مع الأهلي بجانب كونه أفضل مدافع هداف في تاريخ النادي برصيد 50 هدفا في كل المسابقات وثاني أحسن هداف غير مصري في تاريخ الأهلي.

ومنذ 2026، لعب معلول 263 مباراة مع الأهلي، وساهم رغم مركزه الدفاعي، في 131 هدفا بواقع 51 هدفا و80 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن معلول، الذي لعب 88 مباراة دولية، سيشارك مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2024 التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.