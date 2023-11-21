وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لطفل فلسطيني بترت إحدى ساقيه من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الحرب المستمرة منذ 46 يوما.

وفي الفيديو، يطالب طفل يدعى عاصف أبو مهادي، بلقاء ياسين بونو، وذكر أنه يتشوق للقائه حتى أنه سيركض نحوه حتى ولو على قدم واحدة.

وذكر أنه كان يشجع الحارس المتميز ومنتخبه المغربي في كأس العالم، الذي استضافته قطر العام الماضي 2022.

ونشر الصحفي وصانع المحتوى الفلسطيني هاني أبو رزق على حسابه الموثق بمنصة "إنستغرام" شريط فيديو يظهر فيه الطفل عاصف الجالس على كرسي متحرك بسبب بتر ساقه، وهو يجري مكالمة مصورة مع الحارس المغربي.

وخلال المكالمة، اطمأن بونو على حال الطفل الفلسطيني.

وقال الطفل لحارس أسود الأطلس إنه يمثل قدوته وعبر عن رغبته في لقائه، ليرد الأخير بأنه سيلتقيه.

وقتلت الغارات الإسرائيلية على غزة في الحرب المندلعة منذ 46 يوما أكثر من 5500 طفل فلسطيني، بحسب أرقام فلسطينية، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعا مسلحا في العالم في 4 سنوات.

وأصابت الغارات الإسرائيلية نحو 30 ألف فلسطيني، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال.