ويلعب المنتخب الفلسطيني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تلعب إسرائيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة يورو 2024.

المنتخب الفلسطيني

بسبب القصف المستمر على غزة وصعوبة التنقل، انسحب المنتخب الفلسطيني من دور ودية في ماليزيا استعدادا لتصفيات كأس العالم، بالإضافة إلى عدم تمكنه من التجمع في معسكر من أجل خوض المباريات في أفضل حالة ممكنة.

وتستضيف دولة الإمارات مباراة فلسطين الأولى ضد منتخب لبنان في التصفيات التمهيدية المؤهلة للمونديال، حيث يأمل الفريق الفلسطيني في تحقيق انتصار يعينه على العبور إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

وستلعب فلسطين ضد أستراليا على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت يوم 21 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من التصفيات.

ويقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة في التصفيات الآسيوية، بجوار منتخبات لبنان وأستراليا وبنغلادش.

ويتأهل بطل كل مجموعة والوصيف إلى المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بينما يدخل صاحبي المركزي الثالث والرابع إلى تصفيات كأس الأمم الآسيوية فقط.

ويستضيف استاد خالد بن محمد بنادي الشعب مباراة فلسطين ولبنان بدون حضور جماهيري مساء يوم الخميس في ضربة البداية للفريقين بالتصفيات.

المنتخب الإسرائيلي

على الجهة الأخرى، أجبر المنتخب الإسرائيلي باللعب خارج ملعبه بعد أن كان بصدد استضافة سويسرا في تصفيات يورو 2024 بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم "ويفا" ليعتبر هنغاريا ملعبا بديلا له.

المنتخب الإسرائيلي ظهر للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي، في مواجهة ضد كوسوفو خسرها بهدف نظيف وسط صافرات استهجان من جمهور كوسوفو، ودعوات لعدم دخوله البلاد.

وينافس المنتخب الإسرائيلي في المجموعة الثامنة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، إلى جوار منتخبات رومانيا وسويسرا وكوسوفو وبيلاروسيا وأندورا.

ويتأهل المنتخبين الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024، بينما تودع المنتخبات الأربعة الأخرى السباق خالية الوفاض.

ولم تنجح إسرائيل في التأهل على مر تاريخها إلى بطولة اليورو منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1994.

وتتصدر رومانيا المجموعة برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، بينما تأتي سويسرا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، ثم إسرائيل في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من 7 لقاءات.