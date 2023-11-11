ويمتلك أحمد فتوح عقدا مع الزمالك يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع المجاني في يناير المقبل لأي نادي يرغب في ضمه، دون أن يستفاد الزمالك من ورائه.

أزمة وتحقيق

أعلن نادي الزمالك إحالة أحمد فتوح للتحقيق وعرضه للبيع مع لاعبين آخرين، بسبب الخروج من معسكر الفريق الخاص بمواجهة نادي "زد" دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو الإداري.



فتوح سخر من دعوته للتحقيق بمنشور احتوى على إيماءات ضاحكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ثم تغيب عن الحضور، بينما حضر زميليه الآخرين مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

نادي الزمالك منح فتوح فرصة أخرى وحدد موعدا جديدا للاعب للحضور إلى مقر النادي والخضوع للتحقيق، ليستجيب اللاعب هذه المرة ويحضر في الموعد المحدد ثم يتجه إلى النادي الصحي بمقر القلعة البيضاء لأداء التدريبات البدنية.



اتهامات قاسية

وكان فتوح قد تعرض لاتهامات قاسية من مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، حيث اتهمه خلالها بتناول أحد أنواع المخدرات رغم وجوده بقائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة في الدوري الممتاز.



رئيس الزمالك السابق أعلن وقتها إيقاف اللاعب لحين التعافي من المخدرات التي تعاطها، ليرد اللاعب مرة أخرى بالسخرية من تصريحات رئيس ناديه.

فتوح رفض أكثر من مرة العودة للانتظام في تدريبات الزمالك وخوض مبارياته حتى يحصل على مستحقاته المتأخرة المقدرة بملايين الجنيهات.

وتغيب فتوح عن العديد من المباريات خلال الموسم الحالي بسبب عدم وجود إدارة مستقرة في نادي الزمالك تتفاوض معه على منحه مستحقاته القديمة المتأخرة.

ويرغب فتوح في الحصول على أمواله لدى الزمالك قبل انتهاء التعاقد بنهاية الموسم الحالي، حتى لا يضطر اللاعب للدخول في نزاعات قضائية مع النادي الأبيض للحصول على المستحقات وبعد فترة تصل عادة إلى نحو العام أو أكثر قليلا.

الأهلي يترقب

في الوقت نفسه يبحث النادي الأهلي عن بديل للتونسي الدولي علي معلول، الذي يضطر لخوض كافة مباريات الفريق الأحمر في كل البطولات لعدم وجود ظهير أيسر آخر بالفريق في مستوى قريب منه.

وكانت شائعات قوية قد ترددت في الصيف الماضي بسعي الأهلي للتعاقد مع ثلاثي الزمالك إمام عاشور وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو"، حيث يعد الثلاثي هو الأفضل بكل المقاييس في النادي الأبيض، لينجح الأهلي بالفعل في ضم عاشور.

وأكدت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" وجود رغبة قوية في النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح، لكن الإدارة الحمراء تنتظر انتهاء أزمة اللاعب مع ناديه الحالي، لبداية التفاوض معه في الموعد القانوني يناير المقبل، تمهيدا لضمه بعد انتهاء الموسم في صفقة انتقال حر.

وفي حالة نجاح الأهلي في ضم فتوح ستكون ضربة قوية جديدة من القلعة الحمراء إلى نظيرتها البيضاء، نظرا لأهمية اللاعب الدولي وعدم وجود بديل له في الزمالك وكذلك منتخب مصر.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد علق على أنباء انتقال فتوح وزيزو إلى الأهلي، بعد عاشور ومن قبلهم محمود كهربا، قائلا: "من الممكن أن أتعاقد مع لاعبين من النادي الأهلي، لكن لا تضطروني لذلك".

جمهور الأهلي رد على لبيب خلال إحدى المباريات بهتافات تتحدى رئيس نادي الزمالك، وتطالبه بالتعاقد مع أي لاعب من القلعة الحمراء إن استطاع، ليأتي الرد الفوري من لبيب خلال لقاء مسجل مع أعضاء الزمالك بأنه قبل تحدي الجماهير الحمراء.