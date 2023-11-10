وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف الوحدة: "قررت إدارة الشركة تعيين السيد أرنو بويتنويغ مدربا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح".

وكان موسيماني (59 عاما) قد تولى المسؤولية في يونيو الماضي خلفا لبويتنويغ الذي تسلم قيادة الوحدة مؤقتا، بعد مغادرة الإسباني مانويل خيمنيز في مارس الماضي.

وتعرض مدرب الأهلي المصري السابق لانتقادات بعد 3 هزائم في أول 5 مباريات بالدوري، لكن بدا أن الفريق عاد للمسار الصحيح بعد انتصارين متتاليين.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن الوصل وشباب الأهلي في الصدارة.