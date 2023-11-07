ويتحدث صابر لموقع سكاي نيوز عربية عن الواقعة قائلا: "كانت المباراة تسير بوتيرة هادئة قبل ‏أن ‏يصطدم رأس لاعبنا نصر عبدالرازق بلاعب منافس خلال كرة مشتركة في الشوط الثاني من ‏اللقاء، ‏ليسقط على الأرض فجأة دون أن يتحرك مما أثار الفزع بين الجميع".

ويؤكد مدرب فريق طنطا أن حالة من الذهول مرت على كافة المتواجدين بالملعب قبل أن يقوم ‏اللاعبون ‏بالصراخ والاستغاثة من أجل سرعة توجه الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب من صعوبة المشهد ‏وشعورهم ‏بالقلق الشديد على زميلهم.

وفي لحظات هرول الطبيب المختص بالفريق تجاه اللاعب لسرعة إنقاذ حياته من خطر مُحقق، وانهمك ‏في ‏إجراء الإسعافات اللازمة وسط دعوات زملائه بالنجاة لعدم تعرضهم لهذا الموقف المؤلم من قبل ‏فيما ‏حاول الجهاز الطبي تقديم كافة الجهود لمساعدته، وفقا لمدرب الفريق.‏

ويقول إبراهيم مجد، رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اللاعب ‏العشريني ‏تعرض لكدمة شديدة في الرأس وهو ما تسبب في ابتلاع لسانه خلال لحظات قليلة، لذلك تعامل ‏على الفور ‏من أجل استخراج لسانه في أسرع وقت حتى يتمكن المصاب من التنفس مرة ثانية.

مرة دقائق عصيبة للغاية بينما ينهمك في إجراء الإسعافات الأولية لنجم الفريق فيما يلتف من ‏حولهم ‏جميع اللاعبين حتى النادي المنافس وحكم المباراة، وفقا لرواية مجد لموقع "سكاي نيوز عربية" ‏خاصة بعد ‏تعرض اللاعب لإغماءة تسببت في مزيد من المخاوف.‏

ويضيف الطبيب المعالج: "نجحنا في إسعافه حتى استعاد وعيه من جديد وحاولنا الحديث معه حتى ‏نتأكد ‏من استيعابه لكافة التفاصيل لكن لم تكن حالته مطمئنة، وبات يتحدث بكلمات غير مفهومة، ‏فقمنا ‏باستدعاء سيارة الإسعاف من أجل نقله إلى مستشفى قريب للاطمئنان على حالته الصحية"..

ويتابع مجد:"جرى نقل عبدالرازق في سيارة إسعاف متواجدة داخل ستاد بتروسبورت إلى ‏أحد ‏المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية اللازمة ومن أبرزها ‏الأشعة ‏المقطعية على المخ وتبين سلامته من حدوث أي نزيف"..

وينوه رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا إلى أن اللاعب مايزال في حاجة إلى المراجعة الطبية، وأن ‏التشخيص ‏لحالته هو إصابته بارتجاج شديد يستدعي مكوثه داخل المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة ‏في ‏غرفة العناية المركزة حتى يتماثل للشفاء بصورة كاملة.‏

ويُشير الطبيب المعالج إلى أن اللاعب سيحتاج إلى مزيد من الفحوصات الطبية بعد نهاية فترة الملاحظة ‏من ‏أجل الاطمئنان على وضعه الصحي فضلا عن منحه فترة راحة بعد خروجه من المستشفى قبل ‏العودة ‏للفريق والمشاركة في التدريبات والمباريات.‏