وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفنيين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحا بينهم 14 لاعبا عربيا نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال 2022 عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الانجليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (اشبيلية الاسباني).

وضمت اللائحة 7 لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند )، رياض محرز (الاهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول) ومحمد عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الأهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء مع 9 مدربين آخرين في مقدمتهم الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الإفريقي والكأس السوبر الإفريقية، والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد.

ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع (الوداد البيضاوي) والشناوي والجزائري أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة).

ويتنافس 20 لاعبا على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 13 عربيا.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة إلى 6 فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة افضل ناد في القارة وهي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) والاهلي (مصر) والترجي (تونس).

وسيتم تحديد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.