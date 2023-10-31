وقال ماينز إن الغازي تلقى توبيخا، وسيعاود التدريب مع الفريق وسيشارك في المباراة القادمة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتعرض الغازي لعقوبة الإيقاف في 18 أكتوبر بسبب ما وصف بأنه منشور "غير مقبول" على إنستغرام ولم يشارك في مباراتين للفريق في الدوري.

وذكر ماينز يوم الإثنين أن الغازي تنصل من "المنشور" خلال محادثاته مع إدارة النادي.

جدير بالذكر أن الغازي، البالغ من العمر 28 عاما، والذي لعب سابقا لأندية أيندهوفن وأستون فيلا وإيفرتون، انضم إلى ماينز الشهر الماضي، وشارك في ثلاث مباريات كبديل.

ويحتل ماينز المركز الأخير في الدوري الألماني، وستكون مباراته المقبلة أمام هيرتا برلين في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.