ومع بداية الحرب، كتب حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، منشورا جاء فيه: "أنا حزين جدا على الوضع. أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي في إسرائيل، على أمل أن ينتهي هذا الكابوس. ينتهي قريبا".

كما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن كورتوا، الذي يخضع للعلاج حاليا، وزوجته عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيغ، تبرعا بنحو 200 ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لصالح الإسرائيليين، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم مؤخرا، على خلفية الصراع مع حركة حماس.

وأضافت أن الزوجين "عملا أيضا على جمع تبرعات من أصدقاء آخرين يعيشون في الخارج، للإسرائيليين الذين فقدوا منازلهم".

رسالة دعم جديدة

وفي مقطع فيديو حديث، كرّم كورتوا روح الجندي الإسرائيلي الشاب عدي تسور، الذي كان مشجعا للفريق الملكي ولقي حتفه في الصراع الحالي.

وقال حارس المرمى البلجيكي في الفيديو: