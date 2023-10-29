وحسم صنداونز اللقاء بهدف ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52، لينتقل الى القاهرة الأربعاء من أجل خوض الإياب بأفضلية ضئيلة.

وكانت مواجهة الأحد الخامسة عشرة بين الفريقين، فتعادلت الكفة بينهما بخمسة انتصارات لكل منهما مقابل خمسة تعادلات، إلا أن صنداونز حافظ على تقليده بعدم الخسارة على أرضه أمام العملاق المصري.

وكان المضيف الأفضل سيطرة واستحواذاً، مقابل تراجع دفاعي منظم للاعبي الأهلي من أجل تجنب هدف مبكر.

وكاد ثيمبا زواني أن يمنح التقدم لصنداونز بعد انفراد بالمرمى، إلا أن الحارس محمد الشناوي تدخل في الوقت المناسب (22)، ثم عاد ليكرر الأمر في وجه رأسية أوبري موديبا (30).

زاد صندوانز من ضغطه الهجومي ومن خطأ في التمرير لمروان عطية في نصف ملعب الأهلي، استخلص ماسيكو الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الشناوي (52).

وأهدر محمد عبد المنعم فرصة هدف التعادل في الدقيقة 62 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من المالي اليو ديانغ، ثم كاد البديل أكرم توفيق أن يتسبب بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 71 بعدما اخطأ في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى الخالي من الرقابة خوليسو موداو الذي حاول مراوغة الشناوي، إلا أن الأخير استخلص الكرة.

وفي الدقيقة 75، تأخر الحارس رونوين وليامس في تمرير الكرة فضغط عليه مواطنه في الأهلي بيرسي تاو وكاد يستخلصها، لكن الحارس تدارك الأمر وصحح خطأه، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة حيث أنقذ القائم الأيمن لمرمى الشناوي هدف ثانٍ لاصحاب الارض بتصديه لرأسية موسى ليبوسا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقاً في ذهاب المواجهة الثانية من دور الأربعة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي.