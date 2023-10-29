تسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته إلى جانب والدة اللاعب من جديد.

ووفقا لموقع "إي إس بي إن"، تدخل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في القضية، وأعلن إنقاذ والدة نجم المنتخب الوطني، بينما يستمر البحث عن والده.

وتجري السلطات المحلية بحثا موسعا في مدينة بارانكاس، شمالي كولومبيا، لاسترجاع والد دياز.

في حين يستعد ليفربول لمواجهة نوتنغهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، لم يتحدد موقف لويس دياز من المشاركة في ظل اختطاف والده والحالة التي تمر بها عائلته.