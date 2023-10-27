وتأهل فريق "باب سويقة" إلى نصف النهائي، حيث سيواجه الوداد الرياضي المغربي، الذي تغلب على إنييمبا النيجيري.

وكان جلياً أن الفريق التونسي عازم على تدارك نتيجة الذهاب، ففرض أفضليته على مجريات الشوط الأول الذي شهد محاولات قوية من جانب الفريق الضيف.

وتألق حارس مازيمبي باجيو سيادي أمام تسديدة البرازيلي رودريغو رودريغيش القوية وحولها إلى ركنية (15).

ولاحت أمام الجزائري محمد أمين توغاي فرصة افتتاح التسجيل إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم (17).

وتمكن الفريق التونسي من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف بفضل المدافع الدولي ياسين مرياح، الذي تابع الكرة في الزاوية البعيدة إثر ركنية نفذها رودريغو وتحولت من رأس غيث الوهابي (45+1).

ودخل فريق المدرب الموقت طارق ثابت النصف الثاني من اللقاء بأريحية، حيث سعى اللاعبون الى تعزيز النتيجة من دون إغفال الجانب الدفاعي ولا سيما في ظل المرتدات الخاطفة للفريق الضيف، وانفرد البرازيلي الآخر في تشكيلة الترجي يان ساسي إلا أن الحارس سيادي تصدى للكرة ببراعة (52).

وتألق حارس مازيمبي مجدداً أمام تسديدة بعيدة من مرياح (61)، في حين تصدى حارس الترجي الشاب أمام الله مميش لتسديدة قريبة من المالي شيخ فوفانا (65).

ونجح الترجي في تعزيز تقدمه بعد كرة وصلت إلى ساسي الذي مررها بينية إلى أسامة بوغرة، فسدد الأخير بسهولة في شباك مازيمبي (76).

وفشل الفريق الضيف في تدارك الموقف، قبل أن يحسم توغاي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للترجي برأسية قوية اثر ركنية من البرازيلي ساسي (87).