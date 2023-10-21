وحمل مشجعو أوساسونا الذي فاز على غرناطة 2-0، علم فلسطين، تضامنا مع أهل غزة، حسبما أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبقي المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان في غرناطة ولم ينتقل إلى بامبلونا حيث لعب فريقه مع أوساسونا، لأسباب أمنية، بحسب ما أكد فريقه الأندلسي لوكالة فرانس برس.

وبحسب وسائل إعلامية إسبانية متخصّصة، فان اللاعب الإسرائيلي الوحيد في الليغا، لم ينتقل مع فريقه بعد اتفاق مع ناديه الذي تلقى توصيات من السلطات.

وكان فايسمان نشر رسائل دعم لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الحالي، قبل أن تقوم الأولى بالقصف على قطاع غزة.

وتعرّض الدولي الإسرائيلي لهجوم على شبكة الانترنت قبل أن يحذف منشوره.

ونشرت إيندار غورّي، مجموعة الباسك اليسارية المتطرفة، صورة للافتة مع علامة "ممنوع" على وجه فايسمان وعبارة "فايسمان إلى الخارج".

وقال باكو لوبيس مدرب غرناطة الجمعة خلال مؤتمر صحافي إن اللاعب "تأثر" بهذا السياق لكنه يتدرّب بشكل طبيعي "إنه موضوع حسّاس، أنا ضد كل الحروب".

ونشرت الشرطة الإسبانية الأربعاء 700 شرطي لمواكبة مباراة فالنسيا ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في بطولة أوروبا لأندية كرة السلة والتي أقيمت دون حوادث تذكر.