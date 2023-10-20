قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق البافاري، عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.
وقال بايرن ميونيخ في بيان الجمعة: "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".
وجاء منشور مزراوي وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وشهد توجها مختلفا عن توجه الفريق، الذي دعم إسرائيل منذ اليوم الأول.
وقال بطل ألمانيا في بيان:
- أجرى نادي بايرن ميونخ محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع. وكان سبب المناقشة هو منشورات مزراوي على إنستغرام فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى غضب وانتقادات.
- وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته"، بالإضافة على ذلك، أعلن نصير مزراوي، "إنني أدين كل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".
- يعارض نادي بايرن ميونخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام. إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسية في ألمانيا.
- يقف نادي بايرن ميونخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.
- سيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها.