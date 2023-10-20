وقال بايرن ميونيخ في بيان الجمعة: "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وجاء منشور مزراوي وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وشهد توجها مختلفا عن توجه الفريق، الذي دعم إسرائيل منذ اليوم الأول.

وقال بطل ألمانيا في بيان: