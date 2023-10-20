وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الاتحاد الآسيوي بعث رسالة إلى نظيره الفلسطيني يبلغه فيها رفضه استضافة الجزائر للمباريات البيتية، خصوصاً الرسمية، لكون الجزائر منضوية إلى الاتحاد الأفريقي للعبة وليس آسيا.

ولم يخرج بعد موقف رسمي من الاتحاد الفلسطيني الذي كان قد نجح في تثبيت الملعب البيتي له في الأراضي الفلسطينية، بعدما كان يخوض مبارياته خارجها.

وكانت الجزائر قد أخذت الأحد على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة، بحسب الاتحاد المحلي للعبة.

وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص الى السلطات الجزائرية.

ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات ضمن مجموعة تاسعة تضمّ أستراليا ولبنان وبنغلادش.

كما يشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس اسيا المقبلة المقررة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وكانت الفلسطينية سوزان شلبي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للعبة قد صرّحت في حديث لإذاعة الجزائر الدولية "تلقينا خطاب الاتحاد الاسيوي بخصوص طلبنا اعتماد الجزائر ملعباً بيتياً. للأسف رفض الخطاب طلبنا مشيراً إلى جملة من التعليمات الخاصة الخاصة بالاتحادين القاري والدولي".

تابعت "وفقاً للاتحاد الاسيوي، تحول تلك التعليمات دون الموافقة وتشير الى ان الجزائر خارج النطاق الجغرافي لآسيا".

ختمت "نحن في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نشعر بخيبة أمل كبير من قرار الاتحاد الاسيوي. بالنسبة لنا الجزائر بما لها من موقع في قلب كل فلسطيني... هي دائما خيارنا الأول".