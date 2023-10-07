وفجر تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة عندما تحدث نقلا عن مصادر متعددة، بأن عودة ليونيل ميسي ممكنة لبرشلونة في حال فشل ناديه الحالي إنتر ميامي في التأهل إلى المرحلة النهائية لبطولة الدوري الأميركي، الأمر الذي سيجعل النادي الكتالوني يتقدم بطلب للحصول على "البرغوث" في سوق الانتقالات الشتوية القادم بيناير.

وأكد التقرير أن برشلونة لم يتخذ بعد أي تحرك جديّ بشأن هذه الصفقة، إلا أنه يدرس الأمر حاليا، آخذا بعين الاعتبار وضعه المالي قبل التعاقد مع ميسي.

وغاب ميسي عن المشاركة مع إنتر ميامي مؤخرا بداعي الإصابة، الأمر الذي أدى لتدهور نتائج الفريق، وأصبحت مشاركته في مرحلة "البلاي أوف" محل شك.

وتراجع إنتر ميامي إلى المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بـ33 نقطة، مبتعدا بـ5 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، قبل 3 جولات على نهاية الدور التمهيدي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد نقلت عن أعلن رئيس إنتر ميامي، خورخي ماس، قوله إنه وعد ميسي "بفعل كل ما يمكن خلال السنوات المقبلة"، لتتاح أمامه العودة وتوديع جماهيره في "كامب نو"، الملعب التاريخي للنادي الإسباني.

وأضاف ماس: "قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع برشلونة".

وتابع: "لقد طمحت دائما للتعاقد مع ميسي، كل شخص كان يقول لي إنني مجنون، لأنني كنت أفكر في قدومه إلى إنتر ميامي".

وبعد إعلان مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي، أعلن "ليو" أنه قرر الانتقال إلى الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في سان جرمان الفرنسي، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة، الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.