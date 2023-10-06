فيما يأتي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية الجمعة:

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)، نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الثانية: الوداد الرياضي (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس)، أتلتيكو دي لواندا (أنغولا)، الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر، حامل اللقب)، شباب بلوزداد (الجزائر)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ميدياما (غانا).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر، فيما يلعب النهائي في 19 و26 مايو 2024.