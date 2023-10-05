وفقا لتقرير من "غارديان"، أستراليا هي المنافس الأبرز للسعودية، وأمهل الفيفا الاتحاد الأسترالي للكرة وحكومات الولايات الأسترالية والحكومات الفيدرالية، وأي مرشح آخر يرغب بالتنظيم، 25 يوما فقط لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتقدمون بطلب لاستضافة كأس العالم 2034.

تم الكشف عن الجدول الزمني الضيق في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن نيتها استضافة البطولة.

أصدر الفيفا الجدول الزمني لملفات استضافة بطولة 2034 في وقت مبكر من صباح الخميس، وحدد موعدا نهائيا في 31 أكتوبر للعروض المحتملة لتأكيد اهتمامها. يذكر أن الفيفا سيخصص بطولة كأس العالم 2034 لدول من آسيا وأوقيانوسيا.

رد أسترالي

وقال الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، جيمس جونسون، إن منظمته "تستكشف إمكانية" تقديم عرض لعام 2034.

وأشار جونسون: "نحن نقدر اتصالات الفيفا فيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2034، ويشجعنا أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستتاح لأسرة كرة القدم في آسيا وأوقيانوسيا الفرصة مرة أخرى وإظهار قدرتهم على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل بطولات الفيفا”.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن “الوقت مناسب” لاستضافة السعودية لكأس العالم.

وقال: "ملفنا مدفوع بحب اللعبة والرغبة في رؤيتها تنمو في كل ركن من أركان العالم.. إن رحلة التحول في المملكة هي القوة الدافعة وراء عرضنا."

وستستضيف البلاد كأس آسيا 2027، وأعلنت نيتها استضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة - وهو أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الفيفا - إنه "مسرور" لأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن نيته تقديم عطاء.

وقال: "ستقف أسرة كرة القدم الآسيوية بأكملها متحدة لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية الهامة، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع أسرة كرة القدم العالمية لضمان نجاحها".

وبعد الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر لتأكيد الاتحادات رغبتها في تقديم ملفات الاستضافة، ويجب تقديم الملفات الرسمية بحلول يوليو 2024، قبل أن يتخذ الفيفا قراره في أواخر العام المقبل.