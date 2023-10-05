ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميجيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.

وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجل شون لونجستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخبا في الملعب.

وقلص لوكا فرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، ليتصدر نيوكاسل المجموعة السادسة بأربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة مساء الأربعاء، تعادل بروسيا دورتموند دون أهداف مع ميلان في ألمانيا، وهذا التعادل السلبي الثاني للفريق الإيطالي في أول جولتين بدور المجموعات.