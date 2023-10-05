وسجل موراتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.

وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الاولى، فرفع رصيده غلى أربع نقاط وانتزع الصدارة بفارق الاهداف امام لاتسيو الايطالي الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-1، وبفارق نقطة واحدة أمام بطل الدوري الهولندي الذي مني بخسارته الاولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

وكان فينورد البادئ بالتسجيل عندما تلقى الياباني أياسي أويدا كرة داخل المنطقة من لاعب الوسط كوينتن تيمبر فتابعها بيسراه من مسافة قريبة ارتدت من حارس المرمى السلوفيني العملاق يان أوبلاك وارتطمت بالمدافع هيرموسو وعانقت الشباك (7).

لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر وجاء بعد خمس دقائق عبر هدافه موراتا الذي استغل كرة مرتدة من أحد المدافعين داخل المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى (12).

وكاد البرازيلي أيغور بايكساو يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها أوبلاك الى ركنية (30).

ومنح هانتشكو التقدم مجددا للضيوف عندما استغل كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها كالفين ستينغز فتابعها بيمناه في الوهلة الاولى فتصدى لها أوبلاك لكنها تهيأت امام المدافع السلوفاكي مجددا فتابعها بيسراه داخل المرمى (34).

ونجح غريزمان في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول بكرة أكروباتية من مسافة قريبة إثر دربكة أمام المرمى.

ومنح موراتا التقدم للمرة الأولى لأتلتيكو مدريد عندما استغل كرة عرضية من الجهة اليمنى للأرجنتيني ناهويل مولينا فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (47).

وأنقذ أوبلاك مرماه من هدف التعادل في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بإبعاده تسديدة قوية من مسافة قريبة للبديل الغامبي يانكوبا مينتيه الى ركنية.

وفي المجموعة ذاتها، انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه سلتيك 2-1.

وبكر سلتيك بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عشرة عبر مهاجمه الدولي الياباني كيوغو فوروهاشي، لكن لاتسيو أدرك التعادل بعد 17 دقيقة بواسطة لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو (29)، قبل أن يخطف مهاجم برشلونة وروما الدولي الاسباني السابق بيدرو هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.