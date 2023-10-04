ومن جهته، أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بلاغ للديوان الملكي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر بالإجماع اعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

هذا يعني أن استضافة المغرب للمونديال أصبحت حتمية.

وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".

فيما يلي بلاغ الديوان الملكي:

يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة، للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربي عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.