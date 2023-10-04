وسجل الجناح الكولومبي لفريق ليفربول هدفا لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل بسبب خطأ كبير من قبل طاقم "الفار"، وهو ما اعترفت به لجنة الحكام مؤخرا.

الأربعاء، انفجر يورغن كلوب وعبر عن غضبه من الأحداث، فقال: " كشف المحادثة التي دارت لحظة القرار لم يغير أي شيء".

أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك حلول لهذا الخطأ. أستطيع أن أقول على الفور، على الرغم من أن بعض الناس لا يريدون مني أن أقول، ليس كمدرب لليفربول، بل كشخص محب لكرة قدم، فإن الحل الوحيد يجب أن يكون إعادة المباراة".

وأضاف: "شيء من هذا القبيل لم يحدث قط. ولهذا السبب أعتقد أن الإعادة ستكون الفعل الصحيح".