وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال ماس إنه وعد ميسي "بفعل كل ما يمكن خلال السنوات المقبلة"، لتتاح أمامه العودة وتوديع جماهيره في "كامب نو"، الملعب التاريخي للنادي الإسباني.

وأضاف "قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع برشلونة".

وتابع: "لقد طمحت دائما للتعاقد مع ميسي، كل شخص كان يقول لي إنني مجنون، لأنني كنت أفكر في قدومه إلى إنتر ميامي".

وبعد إعلان مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي، أعلن "ليو" أنه قرر الانتقال إلى الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاما) الموسمين الأخيرين في سان جرمان الفرنسي، بعد انتقاله في عام 2021 من برشلونة، الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.