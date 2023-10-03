ولعب بواتنغ، الذي أعلن اعتزاله قبل أسابيع، بألوان الفريق الكتالوني لمدة نصف موسم، من يناير 2019 حتى صيف العام ذاته في صفقة "اضطرارية".

وقبل هذه الرحلة القصيرة، قال بواتنغ إن ميسي أفضل لاعب في العالم عندما طلب منه مقارنته بكريستيانو رونالدو، لكنه أكد في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية مؤخرا أنه "اضطر لقول ذلك فقط لكي يضمن مكانا في برشلونة".

ففي عام 2018، قال بواتنغ إن "رونالدو يجعل كل شيء ممكنا في هذا العالم، لكن في هذا العالم فقط. الأفضل فيما يتجاوز هذا العالم هو ميسي لأنه مذهل. يفعل أشياء لا يستطيع أحد القيام بها. لا أراه في هذا العالم".

وأضاف في سياق تعليقه على المقارنة بين الأسطورتين: "رونالدو يهيمن على هذا العالم، لكن ميسي فوق كل شيء آخر".

لكن خلال "بودكاست" يحمل اسم "فايف يو كي"، قال بواتنغ مؤخرا: "لقد سألوني (وقتها) من هو أفضل لاعب في العالم وقلت ميسي. هذه واحدة من أكبر الأكاذيب".

وأضاف: "عادة ما أقول الحقيقة، لكن هذه المرة كان عليّ أن أكذب لارتداء قميص برشلونة".

وكان بواتنغ انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي، وخاض مع الفريق الإسباني 3 مباريات لم يسجل خلالها أي أهداف، ثم أكمل مسيرته حتى إعلان اعتزاله في أغسطس الماضي.