وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، محرزا أول أهدافه في المسابقة القارية.

واستطاع النصر إنهاء المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-1.

وهذه البطولة هي ثالث مسابقة يسجل فيها رونالدو مع النصر، بعد الدوري السعودي، والبطولة العربية، في حين أنه عجز عن التهديف في كأسي السوبر السعودي وكأس الملك في الموسم الفائت.