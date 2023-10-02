وقال الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي: "ألغيت المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، التي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في أصفهان مساء الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".

وشدد على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، مشيرا إلى إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن لاعبي الاتحاد غادروا ملعب المباراة.

وكشفت مصادر أن مسؤولي اتحاد جدة أبلغوا المراقب الإداري الآسيوي، بأن الفريق لن ينزل لأرض الملعب إذا لم تتم إزالة تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت لاحق، ذكرت محطة "الإخبارية" السعودية أن بعثة الاتحاد توجهت للمطار للعودة إلى المملكة.

وأوضحت "الإخبارية" أن لقاء الهلال ونساجي الإيراني المقرر الثلاثاء في طهران سيقام في موعده المحدد.