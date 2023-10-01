وكان بطل الدوري التونسي فاز ذهابا بهدف نظيف، فلحق بركب دور المجموعات (ثمن النهائي).

ويعود الظهور الأخير للفريق العسكري، المتوج بطلاً عام 1985، في دور المجموعات الى عام 2007، وكان يمني النفس بقلب الطاولة على ضيفه التونسي، إذ ضغط منذ الدقائق الأولى إلا أن الامور تعقدت بعدما اضطر الى متابعة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع زهير مارور لعرقلته مهاجم الضيوف الكونغولي الديموقراطي فيني كومبي الذي كان منفرداً (18). ومن الركلة الحرة المباشرة افتتح غفران النوالي التسجيل (20).

وأقفل الفريق التونسي منطقته معتمداً على المرتدات السريعة، وتمكن من تعزيز النتيجة في الشوط الثاني عبر راقي العواني بتسديدة خادعة للحارس العسكري مهدي بنعبيد (64).

وحفظ أمين زحزوح ماء وجه الجيش الملكي بتسجيله هدف تقليص النتيجة من ركلة حرة مباشرة (4+90).

وسيكون الوداد الرياضي ممثل المغرب الوحيد في المسابقة، بعدما بلغ دور المجموعات للمرة التاسعة توالياً (رقم قياسي) على حساب ضيفه حافيا كوناكري الغيني، بفوزه عليه 3-صفر على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء أمام أكثر من 35 ألف متفرج.

وسيطر الفريق الأحمر على المجريات منذ الدقائق الأولى وتمكن من افتتاح سريعاً عبر ظهيره الدولي يحيى عطية الله من ركلة حرة مباشرة (8).

وعزز الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني تقدم "وداد الأمة" بعدما انفرد وهز الشباك إثر تمريرة متقنة من القائد يحيى جبران (24).

وأراح المدافع أيوب العملود الوداد بإضافته الهدف الثالث بتسديدة سهلة إلى الشباك إثر مجهود فردي مميز من سيف الدين بوهرة في الجهة اليمنى (57).

وأكمل حافيا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد البديل الحسن كامارا لاحتجاجه (75).

المتأهلون

تأهل الترجي التونسي برغم تعادله وضيفه دوان البوركينابي سلباً على ملعب رادس، بعدما فاز ذهاباُ بهدف نظيف خارج قواعده .

أطاح يانغ أفريكانز التنزاني بضيفه المريخ السوداني بفوزه عليه 1-صفر في دار السلام، سجله سيمنت مزيز (69). وكان الفريق التنزاني فاز ذهابا 2-0 .

لم يجد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صعوبة في التأهل إذ اكتسح بيغ بولتس من مالاوي 4-صفر في لوبومباشي تناوب على تسجيلها كيفن مونديكو زاتو (5)، غلودي ليكونزا (12)، المالي شيخ فوفانا (27) وميرسيل نغيمبي ( 40 ).

تأهل بترو أتلتيكو الأنغولي بعدما تغلب مجدداً على يونياو دو سونغو الموزامبيقي 3-1. وسجل للفائز البرازيلي تياغو أزولاؤ (4) وايدي أفونسو (80) والبرتغالي أكسندر غيديش (90+3)، وللخاسر ريجينالدو (86). وكان الفريق الأنغولي فاز ذهابا 2-1 أيضاً .

فرض ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي وجوده في دور المجموعات بعدما كرر نتيجة فوزه ذهابا على ضيفه بومامورو البوروندي 2-0 في بريتوريا، سجلهما ماتوبي مفالا (11) وتيبوهو موكوينا ( 49 ).

أطاح ميدياما الغاني بمضيفه هوريا كوناكري الغيني، برغم خسارته 1-2 خارج أرضه في كوناكري. وسجل لهوريا البوركينابي أوكانسي مانديلا (26) ومحمد كيتا (70)، ولميدياما جوناثان سواه (24). وتأهل ميدياما بفارق الأهداف بعدما فاز ذهاباً في ارضه 3-1 .

لحقت فرق الترجي والنجم الساحلي والوداد ومازيمبي وماميلودي صنداونز وميدياما وبترو أتلتيكو ويانغ أفريكانز التنزاني بأندية الأهلي المصري حامل اللقب ومواطنه بيراميدز وجوانينغ غالاكسي البوتسواني التي حجزت بطاقتها الجمعة .

أرجأ لقاء شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه بو رينجرز السيراليوني إلى الاثنين بسبب تأخر وصول بعثة رينجرز الى الجزائر في الوقت المحدد، بسبب تأخر رحلتها من مطار كوناكري.

وكان بطل الجزائر عاد بفوز عريض ذهاباً 3-1.

وبلتقي الأحد سيمبا التنزاني مع ضيفه باور ديناموز الزامبي (2-2 ذهاباً)، اسيك ميموزا العاجي مع الأهلي بنغازي الليبي (0-0)، نواذيبو الموريتاني مع ريال باماكو المالي (3-صفر)، الهلال السوداني مع بريميرو الأنغولي (0-0).

وتقام قرعة دور مجموعات في 6 أكتوبر المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي "كاف" في القاهرة.