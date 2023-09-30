وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام، ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا، "للريدز" عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الشوط الأول.

ومرر النجم المصري محمد صلاح تمريرة دقيقة إلى زميله الكولومبي لويس دياز، انفرد بها وسجل هدفا.

لكن الهدف ألغي بسبب قرار تقنية الفيديو الذي أعلن أن دياز كان متسللا.

لكن جميع الإعادات لتمريرة صلاح، أظهرت دياز في موقف سليم غير متسلل، مما أثار ضجة بين جماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صحفي مختص بالدوري الإنجليزي، إن هدف ليفربول كان صحيح تماما، وأن رابطة الدوري ستقدم اعتذارا رسميا للفريق بعد نهاية اللقاء.