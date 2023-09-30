صلاح خاض هذا الموسم مع ليفربول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولم تمر أي مواجهة دون أن يسجل أو يصنع، ليعزز سجل مساهماته التهديفية ويحتل المرتبة الـ11 في تاريخ أكثر من ساهموا بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب المصري رفع رصيده إلى 205 مساهمة تهديفية في البريميرليغ، حيث سجل 142 هدفا، وصنع 63 هدفا حتى الآن.

هداف ليفربول بات ثاني أسرع لاعب في تاريخ البريميرليغ يصل إلى 200 مساهمة تهديفية، حققها في 223 مباراة، بينما الفرنسي تيري هنري هو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز أسرع من صلاح محققا الـ200 مساهمة في 206 مباراة فقط.

نادي الأساطير

تضم قائمة العظماء العشرة في "البريميرليغ" أساطير مروا على المسابقة وتركوا بصمات لن ينساها التاريخ، وعلى رأسهم الإنجليزي آلان شيرار الهداف التاريخي للمسابقة، وصاحب أكثر مساهمات تهديفية بعد إضافة التمريرات الحاسمة التي قدمها لزملائه، رغم اقتراب مواطنه واين روني منه بشدة.

ويحتاج محمد صلاح إلى تكرار ما فعله في الجولات الست الأولى في البريميرليغ، حيث ساهم المصري في 7 أهداف خلال أول 6 مباريات، ولو كرر الأمر نفسه في الجولات الست المقبلة سيعادل رقم ستيفان جيرارد أسطورة ناديه ويقتحم قائمة العظماء العشرة.

جيرارد بات مهددا بقوة بالخروج من القائمة، حيث ساهم في 212 هدفا، يحتل بهم المركز العاشر الذي يقترب منه صلاح في كل مباراة مع ليفربول.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين ساهموا بالأهداف في تاريخ البريميرليغ:

1- آلان شيرار، 324 مساهمة تهديفية (260 هدفا و64 صناعة).

2- واين روني، 324 مساهمة (208 هدفا، و103 صناعة).

3- فرانك لامبارد، 279 مساهمة (177 هدفا، و102 صناعة).

4- ريان غيغز، 271 مساهم (109 هدفا، و162 صناعة).

5- آندي كول، 260 مساهمة (187 هدفا، و73 صناعة).

6- هاري كين، 259 مساهمة (213 هدفا، و46 صناعة).

7- تيري هنري، 249 مساهمة (175 هدفا، و74 صناعة).

8- سيرجيو أغويرو، 231 مساهمة (184 هدفا، و47 صناعة).

9- تيدي شيرينغهام، 222 مساهمة (146 هدفا، و76 صناعة).

10- ستيفان جيرار، 212 مساهمة (120 هدفا، و92 صناعة).

قائمة أخرى

وينافس صلاح من أجل دخول قائمة أخرى تضم أفضل 10 هدافين في تاريخ "البريميرليغ ، حيث يسعى لاقتحامها هذا الموسم أيضا.

صلاح سجل 142 هدفا في البطولة وضعته في المركز الـ14 في تاريخ أفضل هدافيها، حيث يحتاج فقط إلى 8 أهداف لدخول القائمة ومعادلة رقم مايكل أوين صاحب المركز العاشر.

ويأمل المصري في أن ينتهي الموسم الحالي بوجوده في قائمة أفضل 10 هدافين ومساهمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد "البريميرليغ".

يذكر أن كل الذين يسبقون صلاح في ترتيب أفضل 10 بقائمتي الأكثر مساهمة والهداف التاريخي قد اعتزلوا باستثناء هاري كين الذي غادر إلى بايرن ميونيخ الألماني مع بداية الموسم الجاري.