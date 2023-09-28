وقال نوير (37 عاما) بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي: "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي. جعلني ذلك أشعر بالسعادة".

وبعدما تدرب مع الحارسين الآخرين في الفريق سفين أولريخ والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير في المرمى خلال تمارين أجراها رفاقه.

إصابة خطيرة