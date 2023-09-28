وقال تشافي، الخميس، عشية مواجهة برشلونة مع مضيفه إشبيلية في المرحلة الثامنة من الدوري، إنه لم يشعر بمحاباة تحكيمية خلال فترة لعبه مع الفريق.

والخميس داهمت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، في إطار تحقيق بمدفوعات مشبوهة تضع حامل لقب الدوري في خانة الاتهام.

وتابع تشافي الذي لعب لبرشلونة بين عامي 1998 و2015: "تعرفون رأيي، لم أشعر أبدا بأي تفضيل من الحكام".

وطالب الصحفيين بالعودة إلى تصريحاته السابقة حيال هذه القضية الشائكة المعروفة باسم "قضية نيغريرا"، التي سميت نسبة إلى خوسيه ماريا إنريكيس نغيريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم.

أركان "الفضيحة المزعومة"