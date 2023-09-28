وحاليا يتدرب الدولي الإنجليزي غير المرتبط بعقد مع أي فريق، مع نادي الاتفاق السعودي، بعد رحيله عن نوتنغهام فورست نهاية الموسم الماضي.

ويتولى تدريب الاتفاق أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، كما تعاقد النادي مع لاعب الوسط جوردان هندرسون قادما من ليفربول أيضا، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وكان جيرارد أشاد في تصريحات سابقة بموهبة لينغارد، متحدثا عن احتمال انضمامه إلى الاتفاق.

وسبق للينغارد (30 عاما) أن تدرب هذا الموسم أيضا مع وستهام يونايتد الإنجليزي، بعدما قضى فترة إعارة ناجحة عام 2021.

وشهد الدوري السعودي عدة صفقات مدوية مؤخرا، أبرزها انضمام كريستيانو رونالدو وساديو ماني إلى النصر، ونيمار إلى الهلال، وكريم بنزيمة إلى الاتحاد.