وأكد خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأبيض، والمسئول عن ملف حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، نجاحه في رفع حظر قيد اللاعبين لنادي الزمالك بعد تنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

عقوبة قوية

تعرض الزمالك لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الصيف الماضي بمنعه من قيد اللاعبين بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق الغاني بنجامين أتشيمبونغ، بالإضافة إلى عدم الوفاء بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صفقة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الزمالك واجه صعوبة بالغة في سداد المبلغ المطلوب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزمة مالية يمر بها، الأمر الذي جعله غير قادر على قيد أي لاعب قبل بداية الموسم الجديد.

وما زال الزمالك مهددا بقوة بمزيد من العقوبات بسبب الأقساط المستحقة في غرامات أخرى للاعبين آخرين، بالإضافة إلى قضايا ما زالت عالقة حتى الآن ينتظر النادي المصري أحكامها.

انتهاء الأزمة

وفقا لما أعلنه مسؤول ملف إنهاء أزمة المنع من القيد في نادي الزمالك، فإن القلعة البيضاء بات من حقها الآن قيد اللاعبيين الناشئين بصورة طبيعية، تمهيدا لقيد لاعبي الفريق الأول مع فتح باب القيد في يناير المقبل.

وقال خالد رفعت: "وفقنا الله في فتح باب القيد للاعبي الزمالك الناشئين، بعد تواصل مع إدارتي شئون اللاعبين والإدارة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم لتوضيح موقف نادينا".

وأنهى رفعت بشكر مسؤولي الاتحاد المصري على معاونة الزمالك في إنهاء الأزمة: "وجدنا تفهما من اللواء محمد حلمي مشهور ووليد العطار وحازم إمام، وخاطب الاتحاد المصري نظيره الدولي في إطار العمل على حل الأزمة".

صفقات مرتقبة

نادي الزمالك كان على وشك إنهاء 3 صفقات خلال الصيف الماضي، لكن جاء منعه من القيد ليوقف المفاوضات مع اللاعبين الثلاثة وأنديتهم، ومع حلول يناير المقبل سيعود النادي الأبيض إليهم في محاولة جديدة لتدعيم الصفوف.

الزمالك يستهدف اللاعب محمود حمادة نجم نادي فاركو من أجل تقديم الدعم لخط الوسط بعد رحيل أكثر من لاعب مؤثر خلال المواسم القليلة السابقة مثل طارق حامد وإمام عاشور، والتونسي فرجاني ساسي.

وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريز من إدارة ناديه التعاقد مع محمد شحاتة لاعب وسط فريق طلائع الجيش، إذا تعقدت صفقة حمادة، وقد يقوم النادي الأبيض بضم الثنائي نظرا للنقص الذي يعانيه في مركز لاعب الوسط.

كما يسعى الأبيض لضم مهاجم بشكل عاجل، وتوصلت اللجنة الفنية بالنادي الأبيض إلى أن أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق، لكن يظل التعاقد مع مهاجم أجنبي هو الخيار الأول.