هجوم ميسي

وقبل أيام، هاجم ميسي فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وعبر عن استيائه من عدم "تكريم" الفريق له بعد إحراز بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، في 2022.

وقال ميسي: "كنت اللاعب الأرجنتيني الوحيد، بين التشكيلة المكونة من 26 لاعبا في منتخب بلادي، الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بعد إحراز كأس العالم".

رد الخليفي

الأحد، رد الخليفي على تصريحات ميسي، في بيان نشر عبر وسائل الإعلام الفرنسية، وقال:

هناك الكثير من الأقاويل الصادرة من الخارج. لكن الحقيقة هي أن الجميع شاهد الفيديو بعد أن عاد ميسي من المونديال.

لقد هنأنا ميسي في التدريبات علنا، وهذا ما ظهر في الفيديو، وكذلك هنأناه شخصيا خلف الكواليس، وكانت التهنئة باحترام وهدوء لأننا ناد فرنسي.

لم نقم باحتفال في الملعب أمام الجماهير، احتراما لجنسية النادي الذي يلعب له، وهو ناد فرنسي يمثل فرنسا، واحتراما لزملائه الفرنسيين في الفريق، الذين خسروا النهائي.

يذكر أن ميسي قاد الأرجنتين لهزيمة فرنسا في نهائي مونديال 2022، في ديسمبر الماضي.