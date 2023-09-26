كبار الدوري السعودي يركزون على الدوري الإنجليزي الممتاز لاستقطاب نجومه خلال الموسم المقبل، وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح وكيفين دي بروين.

نادي اتحاد جدة حاول بقوة الحصول على خدمات محمد صلاح خلال الصيف الماضي، وقدم عرضا بقيمة 150 مليون إسترليني تم رفضه من ليفربول، مع تقارير أشارت وقتها إلى إمكانية رفع العرض إلى 200 مليون إسترليني.

لكن البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الذي بات أحد أساطير النادي السماوي، يرتبط اسمه للمرة الأولى بالانتقال إلى الدوري السعودي.

خطة 2024

كشف تقرير "توك سبورت" عن خطة السعودية لاستقطاب أبرز نجوم البريميرليغ في الموسم القادم، حيث يعد المصري محمد صلاح على رأس القائمة المطلوبة.

صلاح كان مطلوبا بشدة خلال الصيف الماضي من اتحاد جدة، وعلى الرغم من أنه لم يعلق على المفاوضات نهائيا في الإعلام، فإنه أبدى مرونة في إبرام الصفقة بشرط موافقة ليفربول.

ومن المقرر أن يعود نادي الاتحاد خلال الصيف المقبل إلى ساحة ملعب آنفيلد للتفاوض مع ليفربول على ضم نجمه المصري، مع إمكانية حدوث منافسة من أندية سعودية أخرى على ضم هداف الفريق الإنجليزي الأحمر.

وينتهي عقد صلاح مع ناديه الإنجليزي يوم 30 يونيو 2025 ما يمنحه حق التوقيع المجاني في يناير بعد القادم، لكن نادي الاتحاد لا ينوي الانتظار حتى يضم الفرعون المصري مجانا، وسيعود بقوة من جديد للتفاوض مع ليفربول.

وبعد خسارة مانشستر سيتي أحد نجومه الصيف الماضي بسبب استثمارات الدوري السعودي، بانتقال الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة، قد يصبح النادي السماوي معرضا بقوة لخسارة نجم آخر وهو البلجيكي كيفين دي بروين الذي تم وضع اسمه ضمن قائمة المطلوبين في السعودية.

دي بروين يقدم تأثيرا كبيرا مع مانشستر سيتي ويعتبره البعض النجم الأول رغم وجود النرويغي إيرلينغ هالاند هداف الفريق، بسبب التمريرات الحاسمة والقدرة على صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات دائما.

الأندية السعودية ربما تواجه رفضا من النادي السماوي مثل الذي واجهته من "الريدز" في صفقة صلاح، بسبب تمسك مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا بالنجم البلجيكي وعدم وجود نية في السماح له بالرحيل.

اللاعب البلجيكي الذي سيتم عامه الـ33 في يونيو المقبل، متبقى له موسمين في عقده بما فيهما الموسم الحالي، ليصبح متاحا للانتقال المجاني الصيف بعد المقبل، وهو الأمر الذي يحفز الأندية السعودية في محاولة ضمه.

الصفقة الثالثة المنتظرة في السعودية، هي انتقال اللاعب كالوم ويلسون من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى أحد الأندية السعودية خلال الصيف المقبل، بعد تألق اللاعب الإنجليزي.

ويلسون ينتهي تعاقده أيضا في نفس موعد نهاية عقدي صلاح ودي بروين مع ليفربول ومانشستر سيتي، كما أنه قريب من عمرهما، حيث يتمم عامه الـ32 في فبراير المقبل.

لاعب نيوكاسل على رأس قائمة انتقالات نادي القادسية الصيفية، حيث يسعى النادي الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية في السعودية إلى موسم انتقالات صاخب إذا تأكد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى لمنافسة الكبار في الموسم المقبل.